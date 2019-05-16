Ставропольские пожарные потушили угнанный автомобиль

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-16T15:21:17+03:00

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Пожарные Ставрополья потушили горевший автомобиль.

Происшествие случилось в селе Подлесное Труновского района. На одной из улиц населенного пункта Лада «Нива» врезалась в опору линией электропередач. От сильного удара загорелся салон автомобиля, огонь из которого быстро достиг газового баллона и спровоцировал его взрыв.

Проснувшиеся от хлопка местные жители выбежали на улицу и, увидев охваченный пламенем автомобиль, сообщили о произошедшем по номеру «112».

На момент прибытия пожарных «Нива», к сожалению, уже догорала. Поэтому они пролили водой корпус обгоревшего автомобиля и обеспечили безопасность на месте происшествия.

Как сообщил позже хозяин Лады «Нива», его автомобиль был угнан и, кто находился за рулем, он не знает. Поэтому настоящую причину и виновника аварии ещё предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU