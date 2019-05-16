2019-05-16T18:08:06+03:00
Происшествия

В Махачкале полицейские изъяли сто банок опасной красной икры

Михаил ЮЖНЫЙ
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Управлением россельхознадзора по Дагестану была выявлена красная икра, опасная для употребления людьми.

Во время проведенного рейда совместно с правоохранительными органами в одном из крупнейших рыбных магазинов Махачкалы была обнаружена лососевая икра, не отвечающая требованиям установленного государством качества и безопасности.

Около ста банок фальсифицированной продукции были немедленно изъяты силовиками. По маркировке продукция была изготовлена несуществующим нигде неким заводом «ООО Камчатский рыболов».

Изъятая рыбная продукция находится на временном хранении на складе в управлении МВД по Дагестану. По данному факту сейчас следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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