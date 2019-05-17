2019-05-17T08:29:17+03:00
Происшествия

В Дагестане арестован вор, обокравший аптеку

Михаил ЮЖНЫЙ
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В полицию Дагестана обратился 42-летний сотрудник аптеки, которая находится в городе Махачкале на улице Айвазовского. Он заявил, что 14 мая текущего года неизвестный преступник проник в аптеку, и путём взлома ящика, украл 60 тыс. рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, выявив следы обуви, отпечатки пальцев. Пробили отпечатки пальцев и ладоней по базе данных, нашли в картотеке совпадение.

Выяснилось, что вором на самом деле оказался ранее судимый за подобное преступление 33-летний махачкалинец. Уже в горотделе полиции злоумышленник признался в содеянном.

Таким образом, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Вору грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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