В Дагестане девушка отдала мошеннику из интернета два планшета
16-летняя девушка из города Кизилюрт в Дагестане стала жертвой мошенника – она познакомившись в социальных сетях с юношей, она поверила в его трогательную историю и отдала ему попользоваться два дорогостоящих планшета.
По предварительным данным, в ходе переписки молодой человек рассказал интернет-знакомой о своих глубоких любовных чувствах к ней, но посетовал – из-за бедности не может купить даже смартфон с выходом в интернет, чтобы им еще больше времени общаться друг с другом.
Растроганная грустной историей 16-летняя девушка при встрече передала возлюбленному два планшета стоимостью примерно в 65 тысяч рублей. Завладев дорогостоящими гаджетами, «жених» тут же продал их, полностью потратив все вырученные деньги на себя. Девушка же обратилась в органы.
Сейчас полиция решает вопрос о привлечении интернет-мошенника к уголовной ответственности и возбуждении против него уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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