На Ставрополье осудят банду, грабившую аптеки, ларьки и магазины

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-17T12:22:12+03:00

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На Ставрополье в суд передано дело банды грабителей, совершавших вооружённые налёты на магазины, аптеки, ларьки и заправки на территории Предгорного района и Кисловодска. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские следователи считают, что создателем банды является матёрый 40- летний преступник из Кисловодска. В 2016–2017 годах он сам трижды грабил торговые точки. После нескольких успешных «предприятий» он решил собрать сообщников, чтобы получать ещё большую прибыль.

— Злоумышленников было четверо, у них было два обреза охотничьих ружей. Нападения стали тщательно обдумываться и планироваться. За несколько следующих месяцев совершили три разбойных нападения — на аптеку, пункт приема металла и АЗС. В последнем эпизоде была привлечена женщина-соучастница, которая накануне нападения вывозила злоумышленников на так называемую репетицию. В ходе разбойных нападений злоумышленникам удалось похитить около 200 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.

Стражам порядка удалось выйти на след банды после задержания одного из подельников. В ходе обысков у него нашли маски с прорезями для глаз. С этого и началось расследование, позволившее раскрыть всех участников серии нападений.

— В отношении участников группы и их сообщницы возбуждены уголовные дела по статьям «разбой», «бандитизм» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Дело бандитов передано в Предгорный районный суд, — резюмировали в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU