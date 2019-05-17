2019-05-17T12:41:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье завели уголовное дело после массового ДТП с 8 машинами

Авария могла произойти из-за дыма горящих полей
Андрей ЗОБОВ
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Фото с места происшествияФото с места происшествия
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Полицейские следователи завели уголовное дело после массового ДТП в Предгорном районе, в котором погибли два человека. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

— Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что трагедия произошла на трассе «Кисловодск — Минеральные Воды» в четверг, 16 мая. Восемь попутных автомобилей поочерёдно врезались друг в друга. В результате ДТП на месте скончались два водителя. Ещё один пострадавший попал в больницу.

Причины столкновения пока не уточняются, но в полиции сообщили, что авария произошла в условиях плохой видимости — участок дороги был задымлен из-за горящих неподалёку полей.

— Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводятся необходимые следственные действия, назначено проведение экспертиз. Расследование данного уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МВД по СК

Фото: ГУ МВД по СК

ИСТОЧНИК KP.RU

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