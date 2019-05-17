Губернатор Ставрополья обратил внимание чиновников на дома культуры

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-17T12:51:57+03:00

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В Ставропольском крае за последние 4 года построили центр культурного развития, многофункциональный культурный центр, два сельских Дома культуры, музей "Россия – Моя история", капитально отремонтировали 68 зданий учреждений культуры и дворец культуры в Железноводске. Но, по словам губернатора Владимира Владимирова, этого недостаточно. Чиновникам было поручено привести в порядок все аварийные и неработающие учреждения.

- Мы начали лечить многолетние "язвы" на теле отрасли. Говоря это, в первую очередь вспоминаю восстановление сгоревшего ДК в Лермонтове. Мы зашли с ремонтом, которого ждали десятилетия, в кукольный театр в Ставрополе, в краевой драмтеатр имени Лермонтова, – отметил Владимир Владимиров.

При поддержке федерального центра на Ставрополье в ближайшие 5 лет планируют построить многофункциональный культурный центр в краевой столице и 5 сельских Домов культуры. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 70 объектов культуры, а 40 сельских ДК получат новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU