Министра экономики Дагестана оставили под арестом
Верховный суд Дагестана отклонил апелляционную жалобу адвокатов министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова и оставил его под стражей до 20 июня. Хасбулатов, напомним, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при госзакупках для многофункциональных центров республики.
Следствие полагает, что Хасублатов с 2013 по 2018 годы, будучи руководителем республиканского МФЦ, закупал оргтехнику, мебель и компьютеры для МФЦ по завышенным ценам. Деньги выводились через аффилированные с Османовым фирмы и обналичивались.
Министр был арестован 21 апреля. В тот же день против него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU