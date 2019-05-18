2019-05-18T10:16:38+03:00
Общество

Министра экономики Дагестана оставили под арестом

Хасбулатова подозревают в хищении 20 млн рублей
Виталий КЛИМОВ
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Верховный суд Дагестана отклонил апелляционную жалобу адвокатов министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова и оставил его под стражей до 20 июня. Хасбулатов, напомним, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при госзакупках для многофункциональных центров республики.

Следствие полагает, что Хасублатов с 2013 по 2018 годы, будучи руководителем республиканского МФЦ, закупал оргтехнику, мебель и компьютеры для МФЦ по завышенным ценам. Деньги выводились через аффилированные с Османовым фирмы и обналичивались.

Министр был арестован 21 апреля. В тот же день против него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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