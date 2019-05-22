2019-05-22T08:43:20+03:00
Общество

Пятигорская полиция проверяет информация о медведе в местном ресторане

Михаил ЮЖНЫЙ
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Жители Пятигорска опеспокоены судьбой маленького медвежонка, живущего в одном из ресторанов на окраине пригорода - Горячеводска.

Горожане опубликовали в интернете тревожную новость: в одном из заведений в тесной клетке владельцы держат маленького детёныша медведя. По словам очевидцев, у животного нет достаточно питьевой воды, а в клетке уж очень грязно.

Обеспокоенные жители Пятигорска ссылаются на новый закон Российский Федерации о защите животных и требуют привлечь к отвественности хозяина ресторана.

- По данному факту полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законом Российской Федерации, – прокомментировали сложившуюся ситуацию в МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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