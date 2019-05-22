2019-05-22T17:23:21+03:00
Происшествия

В Дагестане заместителя главврача обвинили в хищении 238 млн рублей

Кроме Османовой по делу проходит руководитель городской больницы Махачкалы и бухгалтер
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане прокурор утвердил обвинительное заключение против заместителя главного врача городской больницы №1 в Махачкале. Османову будут судить по статье "хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Вместе с ней по делу проходят руководитель медучреждения и бухгалтер. Следователи назвали их ответственными за хищение 238 млн рублей из Фонда обязательного медстрахования республики с помощью подложных отчетов.

- Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Прокуратуры Дагестана. - Расследование преступной деятельности остальных фигурантов уголовного дела продолжается и находится на контроле в прокуратуре республики.

Напомним, что руководителя махачкалинской больницы Меджида Алиева взяли под следствие в сентябре 2018 года.

- Установлено, что с 2016 года по весну 2018 года главный врач данного лечебного учреждения выпускал необоснованные приказы о незаконном поощрении себя и ряда сотрудников больницы разными крупными премиальными и стимулирующими выплатами. Их общая сумма составила 238 млн рублей, - рассказали тогда "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СКР Дагестана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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