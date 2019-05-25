2019-05-25T10:03:39+03:00
Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение в 4,5 балла

Через час произошла вторая серия подземных толчков [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Жители ощутили подземные толчки, во многих домах осыпалась штукатурка и попадали с полок вещи. Фото: кадр видеоЖители ощутили подземные толчки, во многих домах осыпалась штукатурка и попадали с полок вещи. Фото: кадр видео
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В Дагестане в ночь на 25 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера. Менее, чем через час после него произошла вторая серия подземных толчков. Но уже более слабая — 2,3 балла.

— В 01:34 25 мая 2019 года на территории республики произошло землетрясение. По данным Дагестанского филиала Геофизической службы Российской академии наук в 01:34 зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров, магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске, Махачкале и Каспийске, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

В экстренном ведомстве отметили, что серьёзных разрушений сейсмособытие не принесло. В домах у местных жителей могли покачиваться люстры. В социальных сетях некоторые опубликовали видео с обваливающейся с потолка штукатуркой.

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Землетрясение в Дагестане
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Интересно, что через час произошёл второй подземный толчок, но намного слабее первого.

— В 02:44 25 мая 2019 года произошло второе землетрясение на территории Дагестана, — сообщили в республиканском МЧС. — В 02:44 зафиксированы слабые колебания земной коры. Эпицентр в трех с половиной километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 километра, магнитудой 2,3. Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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