2019-05-29T14:45:47+03:00
Спорт

Тренера сыновей Кадырова выгнали из UFC

Абдул-Керим Эдилов за несколько лет провёл лишь один бой за промоушен и попался на допинге
Андрей ЗОБОВ
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Эдилов и КадыровЭдилов и Кадыров
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Российского бойца Абдула-Керима Эдилова, тренировавшего сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова исключили из промоушена UFC. Одной из возможных причин может являться дружба спортсмена с российским политиком, множество раз попадавшим в санкционные списки США.

Новость об уходе Эдилова сообщил портал MMA Fighting. Боец полутяжёлого веса успел провести за промоушен всего один бой. В 2017 году он техническим нокаутом победил серба Бояна Михайловича.

Одной из возможных причин ухода спортсмена мог стать допинг и постоянные травмы. В 2016 году он провалил пробу и дискредитировал себя перед боссами UFC. После этого спортсмен получил серию травм, срывавших планы промоушена на проведения боёв с участием перспективного спортсмена.

Кроме того, Абдул-Керим Эдилов является близким другом и тренером сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, поэтому его могли выгнать по политическим мотивам. Политик и многие люди из его окружения попали в санкционные списки Госдепа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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