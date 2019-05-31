Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам Ставрополя и Минвод

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-31T17:21:42+03:00

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Владимир Путин указ о присвоении имен великих исторических личностей России 44-м отечественным аэропортам. В список попали аэровокзалы Ставрополя и Минеральных Вод, которые будут носить имена Александра Суворова и Михаила Лермонтова.

Имена для аэровокзалов выбирались в зависимости от важности исторической персоны для региона. Так, аэропорт краевой столицы мог быть назван в честь Льва Доватора и Леонида Севрюкова. Но имя одного из главных отечественных полководцев, по чьему приказу был основан Ставрополь Кавказский, было выбрано подавляющим числом голосов местных жителей — 76%.

Ещё более очевидным выбором стало имя для аэровокзала Минеральных Вод. Еромолов и Солженицын не набрали и 10 процентов голосов. Победителем стал погибший на Кавминводах великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

Свои имена получили и другие известные аэропорты. Так, в Москве появились аэропорты имени Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева. Это Шереметьево, Домодедово и Внуково соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU