Эмир Кустурица на Ставрополье рассказал о планах снять фильм про Чингисхана

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-03T10:35:23+03:00

Съемки пройдут на Северном Кавказе и в Сибири

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Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал о своем большом желании снять фильм о монгольском полководце XIII века Чингисхане. В основе его сценария будет лежать книга Чингиза Айтматова о великом завоевателе.

О планах снять фильм Кустурица рассказал на фестивале «Герой и время», прошедшем в городе Железноводске.

- Это будет масштабная лента об одном человек, которого все боялись здесь и на Западе, о том, какким он был, - поделился своими творческими планами Кустурица. - Айтаматов написал о Чингисхане очень хорошую книгу.

Некоторые кадры будущей непростой ленты режиссеру, по его словам, придётся снимать или в Сибири, или на Северном Кавказе.

- В фильме будет сцена, в которой Чингисхан приходит к реке и ждет, пока она замёрзнет, чтобы переправиться на другой берег, — рассказывает о будущем фильме Эмир Кустурица.

По словам серба, будущий фильм может быть выйти уже к следующему фестивалю «Герой и время» на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU