На Ставрополье адвокат украл у подзащитного 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-03T18:00:22+03:00

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В Ставропольском крае осудили адвоката Игоря Коваленко, причастного к мошенничеству. Как рассказали "КП-Северного Кавказа" в правоохранительных органах, представляя интересы госпожи Прытковой, против которой в Буденновском городском суде рассматривалось уголовное дело, он предложил за деньги добиться смягчения приговора и помочь ей избежать тюрьмы.

- За данную услугу Коваленко потребовал 1 млн рублей. 7 июля 2015 года Коваленко незаконно получил от Прытковой указанную сумму, которую присвоил себе. Через месяц в отношении Коваленко было возбуждено уголовное дело, а 28 мая 2019 года Буденновским городским судом он был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима с последующим лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 1 год и 6 месяцев, - уточнил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU