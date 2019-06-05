2019-06-05T11:19:20+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали педофила

56-летний мужчина набросился на 7-летнюю девочку [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Петровском районе Ставропольского края поймали 56-летнего мужчину, который 26 апреля попытался изнасиловать первоклассницу. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, на педофила завели уголовное дело по статье "покушение на насильственные действия сексуального характера"

- Подозреваемый встретил на улице 7-летнюю девочку, завел ее в подъезд и пытался совершить в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Мужчина не успел реализовать задуманное, поскольку в подъезд зашли люди, - уточнили в ведомстве. - Следователь СКР задержал подозреваемого. По его ходатайству судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие не исключает, что от рук подозреваемого могли пострадать и другие дети. Об указанных фактах необходимо сообщать в Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по СК по телефонам: 8(865-47) 4-16-85, 4-65-57.

На Ставрополье поймали педофила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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