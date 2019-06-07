2019-06-07T10:27:20+03:00
Общество

Дважды пойманный на преступлениях глава Дербентского района арестован

Суд продлил арест Магомеда Джелилова до 11 июля
Андрей ЗОБОВ
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Магомед Джелилов. Фото: администрация Дербентского районаМагомед Джелилов. Фото: администрация Дербентского района
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Басманный суд Москвы продлил арест главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в трёх эпизодах крупной растраты. Напомним, что чиновник уже привлекался к ответственности, но смог отвести от себя подозрения и восстановиться в должности.

— Басманный суд Москвы продлил арест Магомеду Джелилову на месяц и два дня, до 11 июля, — сообщил источник в силовых структурах Республики Дагестан.

Кроме того, стало известно, что чиновника временно отстранили от управления Дербентским районом.

Напомним, что Джелилова обвиняют в трёх преступлениях по статье «присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Следствие считает, что районный глава раздавал государственную землю своим родственникам. Речь идёт о трёх участках на 3 гектара, находящихся в Дербентском районе, вдоль федеральной трассы «Кавказ». Их рыночная стоимость может достигать 20 миллионов рублей.

Первое дело в отношении чиновника по тому же вопросу было возбуждено весной 2018 года, однако тогда Джелилов смог защититься, а в декабре и вовсе вернул себе полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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