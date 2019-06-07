Дважды пойманный на преступлениях глава Дербентского района арестован
Басманный суд Москвы продлил арест главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиняемого в трёх эпизодах крупной растраты. Напомним, что чиновник уже привлекался к ответственности, но смог отвести от себя подозрения и восстановиться в должности.
— Басманный суд Москвы продлил арест Магомеду Джелилову на месяц и два дня, до 11 июля, — сообщил источник в силовых структурах Республики Дагестан.
Кроме того, стало известно, что чиновника временно отстранили от управления Дербентским районом.
Напомним, что Джелилова обвиняют в трёх преступлениях по статье «присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Следствие считает, что районный глава раздавал государственную землю своим родственникам. Речь идёт о трёх участках на 3 гектара, находящихся в Дербентском районе, вдоль федеральной трассы «Кавказ». Их рыночная стоимость может достигать 20 миллионов рублей.
Первое дело в отношении чиновника по тому же вопросу было возбуждено весной 2018 года, однако тогда Джелилов смог защититься, а в декабре и вовсе вернул себе полномочия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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