2019-06-11T13:11:17+03:00
Общество

На Ставрополье и в КБР задержана банда "черных" банкиров

Они незаконно провели финансовых операций на полмиллиарда рублей
Михаил ЮЖНЫЙ
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Полиция пресекла деятельность преступного сообщества из Нальчика, участники которого с 2016 года занимались незаконной банковской деятельностью в КБР и на Ставрополье.

По версии следствия, преступники более полутора лет вели незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитом денег на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края.

Они проводили фиктивные финансовые операции под видом коммерческой деятельности, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги.

Общий "теневой" финансовый оборот преступного сообщества составил около 535 млн рублей. Сумма незаконного дохода бандитов превысила 19 млн рублей. Участники банды задержаны и находятся под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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