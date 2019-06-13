Чеченский чемпион MMA попал под статью за массовый угон Porsche, BMW и Range Rover
Суд в Польше предъявил обвинения Мамеду Халидову, многократному чемпиону Европы по смешанным единоборствам. По версии следствия, он угонял, продавал, сжигал машины, а также угрожал гражданским лицам и даже полицейским. Уроженцу Чечни грозит до 5 лет тюрьмы.
По сведениям местных СМИ, Халидов был частью группировки, которая занималась угоном машин премиум-класса. Основными целями банды были автомобили Porsche Panamera, Range Rover и BMW 7-ой серии.
Вместе с бойцом задержали ещё пять членов преступного сообщества. А в доме Халидова нашли четыре автомобиля, числившихся в розыске. После этого против спортсмена и его товарищей возбудили уголовное дело.
Напомним, что Халидов был известен своими победами в 2009-2018 годах. За это время он провёл 42 боя, победив в 32-х. Уроженец Чечни был чемпионом одного из самых больших промоушенов Европы, входил в топ-10 лучших бойцов мира.
Интересно, что спортсмен, по утверждению его защиты, был долларовым миллионерам благодаря своим спортивным достижениям. Поэтому его адвокаты настаивают, что обвинения против бойца смешны: ему незачем красть, уничтожать и перепродавать машины, чтобы заработать немного денег.
КСТАТИ
Чемпиона ММА из Чечни арестовали за скупку роскошных краденных машин
Известный боец Мамед Халидов, выступавший в чемпионатах по смешанным единоборствам и даже ставший чемпионом Польши по этом виду боев, задержан на Севере Польши, в Варминьско-Мазурском воеводстве. Бойцы антитеррористического подразделения ворвались к Халидову в дом ночью (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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