Ректора дагестанского вуза уволили за криминальное прошлое

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-13T15:59:48+03:00

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В Дагестане ректора вуза сняли после прокурорской проверки. В начале месяца на врио ректора ДГПУ подали коллективную жалобу преподаватели университета. Согласно письму сотрудников вуза, Аслан Раджабов не имеет педагогического образования, которое бы позволило ему занимать свои должности.

Известно, что Раджабов пришел в ДГПУ в сентябре 2018 года. Должность первого проректора по академической политике он совмещал с постом начальника учебно-методического управления и заведующего кафедрой правовых дисциплин и методики преподавания. Кроме этого, он возглавлял вуз, пока ректор Марина Магомедова была в отпуске.

Немного позже надзорный орган выяснил, что ранее Раджабова судили за незарегистрированное оружие. По Трудовому кодексу, с этой статьей преподаватель не может продолжать свою работу.

Врио ректора сместили со всех занимаемых должностей. Дело передали в суд. Вуз проверяют силовики. Также Раджабова жаловались студенты исторического факультета, которые 6 мая вышли протестовать против увольнения преподавателей кафедры. По мнению недовольных, к отстранению приложил руку Раджабов, который не смог ужиться с коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU