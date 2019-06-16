Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале возросло
Отмечается, что угрозы разлива нефти в порту нет
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Число жертв при взрыве на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, произошедшем утром 11 июня, возросло. Об этом рассказал владелец судна на сайте компании "Волжское пароходство".
- Четыре человека погибли, - сказано в сообщении.
Ранее передавали о трех погибших. Всего на берег было эвакуировано 12 членов экипажа. Отмечается, что после проверки МЧС угрозы разлива нефти в порту нет.
Напомним, что ЧП произошло при перекачке нефтепродуктов с танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU