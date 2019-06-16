Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале возросло

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-16T11:18:23+03:00

Отмечается, что угрозы разлива нефти в порту нет

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Число жертв при взрыве на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, произошедшем утром 11 июня, возросло. Об этом рассказал владелец судна на сайте компании "Волжское пароходство".

- Четыре человека погибли, - сказано в сообщении.

Ранее передавали о трех погибших. Всего на берег было эвакуировано 12 членов экипажа. Отмечается, что после проверки МЧС угрозы разлива нефти в порту нет.

Напомним, что ЧП произошло при перекачке нефтепродуктов с танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU