2019-06-16T11:18:23+03:00
Происшествия

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале возросло

Отмечается, что угрозы разлива нефти в порту нет
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число жертв при взрыве на танкере в Махачкалинском морском торговом порту, произошедшем утром 11 июня, возросло. Об этом рассказал владелец судна на сайте компании "Волжское пароходство".

- Четыре человека погибли, - сказано в сообщении.

Ранее передавали о трех погибших. Всего на берег было эвакуировано 12 членов экипажа. Отмечается, что после проверки МЧС угрозы разлива нефти в порту нет.

Напомним, что ЧП произошло при перекачке нефтепродуктов с танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье воры обчистили сельхозпредприятие
Кадыров сравнил обстановку в Сирии с войной в Чечне
В Ставрополе убрали соцрекламу из-за оскорбляющего неполные семьи слогана
В аварии минивэна и «КамАЗа» на Ставрополье пострадали пять человек
В Дагестане дрифтер остановил свадебный кортеж и поплатился — видео
Профессионального угонщика элитных иномарок поймали полицейские Северной Осетии
За взятки и коррупцию осуждён бывший глава МЧС Карачаево-Черкесии
На Ставрополье «Водоканал» уличили в нарушении законодательства
В Дагестане поймали наркоторговца
«Устал от славы и денег»: Хабиб признался, что не получает удовольствия от побед
«Забрала золото, оставив без хлеба»: Начальница жестоко обманула бедствующую подчинённую
В Ставрополе водитель Nissan спровоцировал аварию на перекрёстке
В Дагестане застройщик «содрал» с дольщиков 17 миллионов и поплатился
МВД Чечни проверяет видео со скандальной блогершей в хиджабе Маликой Джикаевой
На Ставрополье столкнулись два грузовика
Появилось видео допроса дагестанского журналиста, обвиняемого в спонсировании боевиков
В Дагестане на 5 лет посадили офицера, оборвавшего дикорастущий куст конопли
В Карачаево-Черкесии вынесли приговор начальнику МЧС и его заместителю
Псевдоэкстрасенс обманул ставропольского пенсионера на полтора миллиона
На Ставрополье ищут родственников лётчика, геройски погибшего в годы ВОВ
Полицейские из Дербента нашли преступника по следам крови
Град, грозы и угроза подтопления: стихия обрушится на Ставрополье
Флаг ессентукского клуба ЗОЖ установили в пустыне Сахара
Дагестанца осудят за жестокое убийство друга
«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Дагестане придумали новый способ утилизации мусора
В Ставрополе внезапно сломались все соцсети
Новый детский сад в Ессентуках сдадут через 2 месяца