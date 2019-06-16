2019-06-16T11:53:57+03:00
Общество

В Ставрополе убрали соцрекламу из-за оскорбляющего неполные семьи слогана

Скандал разгорелся в сети, и был замечен главой города
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе после скандального обсуждения новой социальной рекламы плакаты со слоганом "Семья бесценна, когда полноценна" сняли. Местная жительница высказалась, что подобное заявление оскорбляет все неполные семьи, считаемые в таком случае априори неполноценными. Горячие споры заметил глава города Андрей Джатдоев. У себя в Instagram он написал 16 мая, что соцрекламу с общероссийским демографическим брендом разместили почти по всей стране, но раз горожанам идея не понравилась, в Ставрополе ее заменили.

- Раз кто-то в призыве к сохранению семьи и к тому, чтобы в семьях было много детей, увидел нечто оскорбительное...Над этим тоже стоит задуматься, - написал Джатдоев. - Очень опасная тенденция. Если пойдём по этому пути, поголовно превратимся в скептиков и пессимистов. Будем раздражаться всему хорошему, чего у нас нет, или чего нам жизнь пока не дала, но к чему надо на самом деле стремиться. Куда уж тут до детей... Но мы ведь оптимисты! Всем хорошего воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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