Редактора «Черновика» арестовали по подозрению в финансировании ИГ*

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-18T16:42:15+03:00

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Советский райсуд Махачкалы арестовал редактора отдела религии дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по подозрению в финансировании международного терроризма. Об этом журналистам сообщил адвокат подозреваемого Арсен Магомедов.

— Суд постановил избрать в отношении Гаджиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — рассказал адвокат.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан, журналиста обвиняют по статьям «участие в террористической организации, запрещённой на территории РФ» и «финансировании терроризма». Следствие уверено, что он передавал деньги казначею террористов международной группировки «Исламское государство» Абу Умару Саситлинскому.

При этом коллеги задержанного не верят следствию. По их словам, преследование Абдулмумина Гаджиева сравнимо с делом Ивана Голунова. По данным издания, журналисты «Черновика» собрали больше двух десятков положительных характеристик подозреваемого от знакомых и соседей. Кроме того, у здания суда прошли стихийные пикеты с просьбами «освободить невиновного Гаджиева».

Кроме того, они направили обращение в администрацию президента и сделали видеоролик с детьми Гаджиева, которые просят освободить отца. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с предствителями СМИ сообщил, что подобной информацией не владеет и официальное обращение пока получено не было.

Преступления, в которых обвиняют редактора «Черновика», тянут на пожизненное заключение.

*ИГ, «Исламское государство» — международная террористическая организация запрещённая на территории Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU