Стала известна причина массовой гибели рыбы на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-19T14:02:42+03:00

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Гибель рыбы в Новомарьевском лимане в Министерстве природы Ставрополья объяснили загрязнением воды. Как показал гидрохимический анализ пробы воды, уровень биохимического потребления кислорода превышает норматив для рыбохозяйственных водоемов в 5,8 раза. А это говорит, что вода загрязнена легко окисляемыми органическими веществами.

- В результате содержание в воде растворенного кислорода упало до критического значения, приводящего к неизбежной гибели рыбы, - говорят в ведомстве. - Содержание минеральных форм азота и фосфора и значение водородного показателя находились в пределах нормы.

О массовой гибели рыбы стало известно по разлетевшемуся в сети соответствующему ролику от очевидца.

ИСТОЧНИК KP.RU