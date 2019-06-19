Стала известна причина массовой гибели рыбы на Ставрополье
Гибель рыбы в Новомарьевском лимане в Министерстве природы Ставрополья объяснили загрязнением воды. Как показал гидрохимический анализ пробы воды, уровень биохимического потребления кислорода превышает норматив для рыбохозяйственных водоемов в 5,8 раза. А это говорит, что вода загрязнена легко окисляемыми органическими веществами.
- В результате содержание в воде растворенного кислорода упало до критического значения, приводящего к неизбежной гибели рыбы, - говорят в ведомстве. - Содержание минеральных форм азота и фосфора и значение водородного показателя находились в пределах нормы.
О массовой гибели рыбы стало известно по разлетевшемуся в сети соответствующему ролику от очевидца.
ИСТОЧНИК KP.RU