2019-06-19T16:48:34+03:00
Недвижимость

На благоустройство городов Ставрополья выделили 160 миллионов

Бюджет распределили между Ставрополем, Невинномысском и Благодарным
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Ставрополья выделят в этом году более 160 миллионов рублей из бюджета края на благоустройство территорий. Деньги получат Ставрополь, Невинномысск и Благодарненский городской округ, говорится в сообщении регионального министерства ЖКХ.

- Целевая субсидия в 2019 году в размере более 160 млн рублей предоставляется Ставрополю, Невинномысску и Благодарненскому городскому округу в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", - заявил глава ведомства Роман Марченко.

Как поясняет министерство, средства получат только те муниципалитеты, у которых есть возможность добавить и свои деньги. Если власти могут вложить более пяти процентов на благоустройство, то город или район претендует на получение субсидии.

Также известно, на что будут потрачены деньги. В Ставрополе реконструируют два светодиодных фонтана. В Невинномысске облагородят железнодорожный вокзал, а в Благодарненском городском округе обустроят тротуары и отремонтируют фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, насколько подорожает коммуналка в Ставропольском крае
В Ессентуках капитально отремонтируют 6 школ
В Ингушетии из больницы со стрельбой похитили пациента
На Ставрополье захлебнувшегося в аквапарке мальчика забрали в реанимацию
Ессентуки готовятся к плац-параду военных оркестров
Развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии обсудили Рашид Темрезов и глава РусГидро
Дело задержанного журналиста из Дагестана взяли под контроль местный омбудсмен
Проблему с водой на Ставрополье решат через два дня
В Ставрополе накрыли наркоплантацию
Саранча захватила 70 тысяч гектаров земли Ставрополья
В Ставрополе собак травят крысиным ядом
Стала известна причина массовой гибели рыбы на Ставрополье
Четыре человека попали в больницу после аварии в Кисловодске
Ещё один пострадавший в ДТП на Ставрополье находится в тяжелом состоянии
Вячеслав Битаров: «Вопрос развития инфраструктуры системы образования - в приоритете у республиканской власти»
Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании ИГ*
На Ставрополье ожидается страшная жара
"Ночью ушел и не вернулся": в Северной Осетии больной мужчина неделю плутал в лесу
Жителя Северной Осетии наказали за поклонение Гитлеру
На Ставрополье осудили бандитов, похитивших и убивших внука директора кирпичного завода
«Дагестанец последние трусы спёр!»: полиция раскрыла курьёзную кражу
Раздавал землю и крал миллионы: в Дагестане будут судить главу сельской администрации
На Ставрополье мужчина арестован за попытку продажи трех кг наркотиков
В Ставрополе мужчина украл прибор для ультразвуковой чистки лица
Ставропольские спасатели помогли двум мамам попасть к своим запертым детям
Кадыров вышел на связь с космической станцией
В Минводах открыли памятник жертвам Холокоста