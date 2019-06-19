На благоустройство городов Ставрополья выделили 160 миллионов

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-19T16:48:34+03:00

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Власти Ставрополья выделят в этом году более 160 миллионов рублей из бюджета края на благоустройство территорий. Деньги получат Ставрополь, Невинномысск и Благодарненский городской округ, говорится в сообщении регионального министерства ЖКХ.

- Целевая субсидия в 2019 году в размере более 160 млн рублей предоставляется Ставрополю, Невинномысску и Благодарненскому городскому округу в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", - заявил глава ведомства Роман Марченко.

Как поясняет министерство, средства получат только те муниципалитеты, у которых есть возможность добавить и свои деньги. Если власти могут вложить более пяти процентов на благоустройство, то город или район претендует на получение субсидии.

Также известно, на что будут потрачены деньги. В Ставрополе реконструируют два светодиодных фонтана. В Невинномысске облагородят железнодорожный вокзал, а в Благодарненском городском округе обустроят тротуары и отремонтируют фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU