Стало известно, насколько подорожает коммуналка в Ставропольском крае

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-19T18:52:27+03:00

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Во всей стране с 1 июля 2019 года вырастет оплата за ЖКХ. Насколько подорожает коммуналка в Ставропольском крае, стало известно 19 июня.

В целом рост составит 2%. А в среднем по региону изменятся следующим образом.

Подорожает на 1,7% электричество: киловатт-час в домах с электроплитами в селе будет стоить 3 рубля 24 копейки, а в жилье с газовыми плитами у горожан - 4 рубля 63 копейки. Это самое маленькое подорожание, что нас ждет.

Теплоэнергия подорожает на 2,4%, а тариф на водоснабжение и водоотведение - в среднем на 2,7%.

Про будущую стоимость газа пока не говорят. Ее утверждает тарифная комиссия. Но ожидается, что тариф вырастет на 1,4% до 5 рублей 93 копейки за 1 кубометр в домах с газовым отоплением и 5 рублей 97 копеек - домах, где газ используется только на приготовление пищи и нагрев воды.

Предельные тарифы на вывоз мусора откорректировали ещё в апреле 2019 года, причём в сторону уменьшения. Их пока трогать не будут и оставят такими же до июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU