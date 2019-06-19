На Ставрополье осужден местный житель, заставлявший бизнесменов платить взятки железнодорожникам
На Ставрополье пресечена противоправная деятельность местного жителя Михаила Феодориди, причастного к вымогательству денежных средств у индивидуальных предпринимателей.
В декабре 2017 года Феодориди, действуя в интересах начальника Минераловодского отдела управления имуществом ОАО «РЖД», передал бывшему заму главного инженера указанной организации взятку в 50 тысяч рублей за ускорение согласования договора субаренды земельного участка в полосе железной дороги.
17 июля 2018 года в отношении Феодориди было возбуждено уголовное дело. Он признан виновным и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с выплатой штрафа в 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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