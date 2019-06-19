На Ставрополье частных арендодателей хотят заставить платить курортный сбор
Частных арендодателей в России заставят платить курортный сбор. За каждого постояльца с частных арендодателей собираются спрашивать курортный сбор, сообщили «Известия» со ссылкой на главу Минкавказа Сергея Чеботарева.
Пока закон о курортном сборе касается только отлей и хостелов, то есть юридических лиц. Они самостоятельно и перечисляют платеж за гостей ответственным лицам. Но в будущем, неравенство планируют устранить.
Сергей Чеботарев объясняет, что хозяевам таких квартир под сдачу предложат оформиться как индивидуальным предпринимателям. Сейчас выходит, что частники оказались в привилегированном положении. Им легко укрыться от государства. Изначально документ о курортном сборе в 2017 году прошел первое чтение в Госдуме с учетом частных арендодателей как плательщиков курортного сбора.
Но затем было решено, что затраты по контролю за выполнением закона превысят доходы. Теперь этот вопрос опять актуален.
Мы поинтересовались мнением ставропольских арендодателей о предполагаемом законе. Люди не были единодушны: кто-то по своей инициативе оформился как индивидуальный предприниматель и уже платит сборы, но в этом случае речь идет о нескольких квартирах в собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»