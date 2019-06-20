Уникальный метод лечения запатентовал ставропольский врач

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-20T18:43:26+03:00

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Ставропольский травматолог-ортопед открыл и запатентовал уникальную методику лечения суставов. Ее в краевой больнице применяют уже больше года. Поврежденный сустав латают с помощью наложения заплатки из коллагена, которую производят у нас в стране в рамках импортозамещения.

Ставропольские врачи создали новый метод хирургического лечения дефектов коленных суставов 00:00 00:00

Болезнь суставов часто поражает молодых людей, и лечение выходит долгим и трудным. Новый подход позволяет выиграть время: хрящ восстанавливается быстрее.Латают дефекты суставов в том месте, где пациент отмечают сильную боль. Уже 25 людей ощутили на себе прелесть нового метода лечения.

Автор идеи Георгий Айрапетов рассказал, что объединил современные методы с методами 70-80-хх гг.

Подобные эксперименты на животных в 2017 году проводили исследователи Калифорнийского университета во главе с профессором Пиларом Руиз-Лозано . Они использовали для восстановления отмерших тканей сердца белок, подобный тому, что вырабатывают некоторые рыбы, чьё сердце умеет самостоятельно восстанавливать мышечную ткань с помощью этого сложного органического вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU