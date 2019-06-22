2019-06-22T13:59:06+03:00
Политика

Кадыров вместе с Лукашенко спел гимн Белоруссии

Это произошло во время церемонии открытия Европейских игр
Виталий КЛИМОВ
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В Минске на стадионе "Динамо" открылись Вторые Европейские Игры. В церемонии открытия приняли участие глава республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как сообщает РИА "Новости", глава Чечни во время исполнения гимна Белоруссии спел его вместе с Александром Лукашенко. Напомним, ранее Лукашенко наградил Кадырова Орденом Дружбы народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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