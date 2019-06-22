Кадыров вместе с Лукашенко спел гимн Белоруссии
Это произошло во время церемонии открытия Европейских игр
Изменить размер текста:
В Минске на стадионе "Динамо" открылись Вторые Европейские Игры. В церемонии открытия приняли участие глава республики Беларусь Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Как сообщает РИА "Новости", глава Чечни во время исполнения гимна Белоруссии спел его вместе с Александром Лукашенко. Напомним, ранее Лукашенко наградил Кадырова Орденом Дружбы народов.
ИСТОЧНИК KP.RU