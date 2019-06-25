2019-06-25T13:03:49+03:00
Происшествия

Ставропольский фермер «кинул» Минсельхоз на миллионы

Грантовые деньги ушли не по назначению
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фермер из Степновского района осужден за мошенничество. Магомедов М-К. К. 27 февраля 2014 года получил грант на сумму 2 200 000 рублей от Минсельхоза края на развитие животноводческой семейной фермы.

Мужчина должен был на эти деньги построить загоны и купить крупнорогатых. Однако проверка показала, что отчет поданый Магомедовым в Министерство был фиктивным, деньги ушли не по назначению.

Суд Степновского района приговорил фермера к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 150 000 рублей. Министерство подало иск на 1 332 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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