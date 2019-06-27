2019-06-27T13:02:36+03:00
Общество

Сотрудников МВД из Чечни, убивших террориста, представили к наградам

Они до сих пор находятся в больнице
Антон ШАПОВАЛОВ
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Глава МВД Чечни Руслан Алханов выдал нагрудный знак с премией двум полицейским, которые остановили террориста в Грозном, передает пресс-служба ведомства.

В воскресенье житель республики напал на полицейского с ножом и успел нанести ему два удара в руку и шею. Ситуацию увидел сотрудник Росгвардии и начал стрелять в нападавшего. В итоге оба сотрудника правоохранительных органов были ранены, а террорист ликвидирован.

Сотрудников наградили нагрудным знаком "За отличие в борьбе против терроризма". Алханов поблагодарил коллег за проявленное мужество и пожелал скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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