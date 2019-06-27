Пятигорск сорвал план по курортному сбору

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-27T13:01:58+03:00

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Операторы курортного сбора в городах КМВ отчитались перед Минтуризма за прошлый сезон. Как сообщил советник бизнес-омбудсмена края Сергей Владимиров, ссылаясь на данные Краевой межведомственной комиссии по доходам, в 2018 году Пятигорск не смог дотянуться до плановой цифры в 37,2 млн рублей, собрав 33,3 млн рублей. Железноводск, напротив, план перевыполнил: 30,5 млн вместо плановых 28,5 млн.

В Минтуризме края недобор Пятигорска объяснили тем, что туда ездит меньше туристов и много льготников.

Сергей Владимиров считает, что это — не единственная причина.

- Большая проблема в том, что в тени остаются практически все частники, которые не стали на учет как оказывающие гостиничные услуги, - отмечает он.

Ессентуки тоже план не выполнили, недобрав 3 млн рублей: 54,1 млн вместо 51,4 млн. Лучше всех справились в Кисловодске, где собрали 70,4 млн вместо 61,8.

ИСТОЧНИК KP.RU