Врио главы Ингушетии - единороссам: "Надо развернуться к людям лицом"

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-29T17:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Назначенный на пост врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время выступления на XXX-ой конференции партии "Единая Россия" попросил чиновников "повернуться к людям лицом".

Как стало известно "КП-Северный Кавказ", Калиматов сказал следующее:

- Вы первыми соприкасаетесь с людьми – с их горем, с их счастьем. И черствость, она проявляется. У нас такие хорошие люди, пока их не изберут. Потом они меняются почему-то. Надо развернуться к людям лицом.

ИСТОЧНИК KP.RU