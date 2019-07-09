Свадьбу для Книги рекордов Гиннесса готовят в Дагестане
В Дербенте готовятся к свадьбе, запись о которой появится в Книге рекордов Гиннесса. 29 сентября на стадионе «Нарын-кала» пройдет самая многонациональная свадьба.
Об этом сообщил мэр города Хизри Абакаров. Идею поддержали глава Дагестана Владимир Васильев и ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. 8 июля прошел оргкомитет по подготовке к грандиозному событию.
Известно, что на большой дагестанской свадьбе станут мужем и женой пары 14 дагестанских национальностей. К торжеству пожелали присоединиться молодые из других регионов страны и даже других государств.
Свадьба рискует стать не только самой многонациональной, но и рекордной по количеству гостей.
Зовут всех. Не только тех, кто впервые заключает брак, но и тех, кто хочет отпраздновать золотую или платиновую свадьбу. Желающие могут обратиться с заявкой в ДДЮТ Дербента.
Свадьбу планируется сделать ежегодной - как визитную карточку всего Юга страны.
ИСТОЧНИК KP.RU