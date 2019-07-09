Свадьбу для Книги рекордов Гиннесса готовят в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-09T14:23:38+03:00

Все желающие смогут присоединиться к самому многонациональному и многочисленному событию

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В Дербенте готовятся к свадьбе, запись о которой появится в Книге рекордов Гиннесса. 29 сентября на стадионе «Нарын-кала» пройдет самая многонациональная свадьба.

Об этом сообщил мэр города Хизри Абакаров. Идею поддержали глава Дагестана Владимир Васильев и ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. 8 июля прошел оргкомитет по подготовке к грандиозному событию.

Известно, что на большой дагестанской свадьбе станут мужем и женой пары 14 дагестанских национальностей. К торжеству пожелали присоединиться молодые из других регионов страны и даже других государств.

Свадьба рискует стать не только самой многонациональной, но и рекордной по количеству гостей.

Зовут всех. Не только тех, кто впервые заключает брак, но и тех, кто хочет отпраздновать золотую или платиновую свадьбу. Желающие могут обратиться с заявкой в ДДЮТ Дербента.

Свадьбу планируется сделать ежегодной - как визитную карточку всего Юга страны.

ИСТОЧНИК KP.RU