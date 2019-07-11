На Ставрополье «Порше», разогнавшийся до сумасшедшей скорости, попал на видео
Ростовчанину грозит лишение прав
Изменить размер текста:
Водитель «Порше» из Ростова может лишиться прав за слишком быструю езду в Ставропольском крае. Он попал под раздачу во время операции ставропольских госавтоинспекторов по отлову таких любителей проехать с ветерком. 39-летний житель Ростова разогнал свою иномарку до 171 километра!
На Ставрополье Порше разогнался до сумасшедшей скорости.
Проверка по базам данных показала: водитель за последние пару лет около 30 раз привлекался за превышение скорости к ответственности. Сейчас ему грозит лишение прав, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU