На Ставрополье «Порше», разогнавшийся до сумасшедшей скорости, попал на видео

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-11T11:56:36+03:00

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Водитель «Порше» из Ростова может лишиться прав за слишком быструю езду в Ставропольском крае. Он попал под раздачу во время операции ставропольских госавтоинспекторов по отлову таких любителей проехать с ветерком. 39-летний житель Ростова разогнал свою иномарку до 171 километра!

На Ставрополье Порше разогнался до сумасшедшей скорости.

Проверка по базам данных показала: водитель за последние пару лет около 30 раз привлекался за превышение скорости к ответственности. Сейчас ему грозит лишение прав, сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU