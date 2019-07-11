"Как тебе такое, Илон Маск?": в Чечне из ржавого ЗИЛа сделали Мерседес

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-11T18:07:18+03:00

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Автолюбители из чеченского поселка Бачи-Юрт соорудили уникальный хот-род. За кабиной от ЗИЛ-130 скрываются двигатель, трансмиссия и ходовая система от Mercedes-Benz S-Class W220.

Чеченцы разработали проект ещё в апреле 2018 года. Они хотели оставить кузов от советского грузовика, но переделать его под американский стиль. Для этого мужчины сделали новую раму, на которой смонтировали заднюю ось, двигатель и подвеску. Также в машине установили автоматическую пятиступенчатую коробку передач и электронику. Все это новой ласточке досталось от Mercedes-Benz S430 — модели, активно выпускаемую в 1998 году.

Уроженцы Чечни сделали из ржавого ЗИЛа элитный автомобильФото: СОЦСЕТИ

На эту основу поставили обрезанную на восемь сантиметров кабину от ЗИЛа. Чеченцы также демонтировали зеркала заднего вида, чтобы поставить более похожие на оригинальные. Грузовую платформу поместили за кабиной.

Чтобы придать машине большую экзотичность, парни покрасили её в ярко-синий цвет. Салон обтянули коричневой кожей, грузовой отсек оснастили лавками с обивкой из такого же материала. Руль энтузиасты тоже сделали сами, сплавив воедино крупные цепи.

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ИСТОЧНИК KP.RU