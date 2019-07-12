В «Газпроме» рассказали, кто на Кавказе больше всех ворует газ

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-12T11:43:12+03:00

Несмотря на проверки и санкции, на Кавказе продолжают воровать газ и подкручивать счётчики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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«Кто на Кавказе больше всех газ ворует?» — на этот вопрос ответили специалисты «Газпрома», на протяжении полугода усердно искавшие нарушения в республиках. В лидерах, традиционно, Дагестан и Ингушетия.

— Структура «Газпром межрегионгаз метрология» в первом полугодии выявила 780 фактов хищения природного газа. В сумме, почти 40 миллионов кубометров только в республиках Северного Кавказа. Кроме того, выявлено 4100 нарушений, связанных с изменениями показаний приборов учёта. В итоге неоплаченными остались ещё 49,9 млн кубометров, — говорится в сообщении пресс-службы «Газпром межрегионгаз».

При среднем российском тарифе в 5,93 рубля за кубометр, легко посчитать, что жители умудрились наворовать «голубое золото» на 522,4 млн рублей — более полумиллиарда за одно полугодие!

— Незаконно подключаются к трубам, массово воруя природный ресурс, чаще всего в Дагестане и Ингушетии. Республики в этом плане абсолютные лидеры. А в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии чаще других подкручивают показания счётчиков, — резюмировали в пресс-службе.

«Газпром межрегионгаз» уже подал серию судебных исков, пытаясь вернуть хотя бы часть денег за украденный и неоплаченный газ. Но не очень успешно, учитывая, что по ним было начато лишь 92 производства на 29,8 млн рублей. Кроме того, возбуждено 6 уголовных дел. Пять из них касаются промышленных краж из газопровода и одно — безучётного потребления газа. Работа по борьбе с похитителями газа на Кавказе продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU