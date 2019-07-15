В Кабардино-Балкарии два альпиниста сорвались в ущелье
В Кабардино-Балкарии два альпиниста на высоте 3,6 тысячи метров сорвались в ущелье во время восхождения на Пик Кахиани. К счастью, мужчины выжили.
— Сообщение о происшествии поступило в экстренный центр МЧС в 11:20 по московскому времени. Во время восхождения, в ущелье Адыр-су альпинисты сорвались в пропасть, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МЧС.
На помощь выехали сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они сообщили, что одному из пострадавших удалось избежать травм, а другой получил повреждения. Проводится спасательная операция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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