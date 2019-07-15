2019-07-15T16:20:45+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии два альпиниста сорвались в ущелье

Спортсменам удалось выжить
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Кабардино-Балкарии два альпиниста на высоте 3,6 тысячи метров сорвались в ущелье во время восхождения на Пик Кахиани. К счастью, мужчины выжили.

— Сообщение о происшествии поступило в экстренный центр МЧС в 11:20 по московскому времени. Во время восхождения, в ущелье Адыр-су альпинисты сорвались в пропасть, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МЧС.

На помощь выехали сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они сообщили, что одному из пострадавших удалось избежать травм, а другой получил повреждения. Проводится спасательная операция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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