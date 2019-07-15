Самый пьяный район в Ставропольском крае: антирекорд по промилле

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-15T17:44:40+03:00

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За неделю ставропольские госавтоинспекторы остановили 148 нетрезвых водителей. Только 59 из них согласились дунуть в трубочку. 8 водителей привлечены к ответственности за пьяную езду без прав . 32 водителей ждут уголовные дела, за повторное нарушение ПДД.

Наряды ДПС караулят рыбку возле мест отдыха и увеселительных заведений.

В Туркменском районе, сообщают в ГИБДД края, установлен «антирекорд» по количеству паров алкоголя в выдыхаемом воздухе — 2,5 промилле . Днем водитель на отечественном авто вызвал подозрение у полицейских своей манерой езды. От преследования он попытался уйти, но был задержан. 29-летний мужчина лишился автомобиля, который был помещен на спестоянку. Молодому человеку грозит лишение прав и штраф, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.

ИСТОЧНИК KP.RU