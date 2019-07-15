СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-15T16:57:06+03:00

«Трещина увеличивается с каждым днем»: в Дагестане село может завалить осколком скалы Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появился видеоролик, на котором видна огромная трещина в скале. Если случится обрушение, кусок камня упадет прямиком на дагестанское село Гуниб.

- Трещина в скале увеличивается с каждым днём. При том в горах каждый день ливневые дожди. Никакой реакции от властей, хотя жители Гуниба не раз поднимали эту тему, - описал ситуацию автор видео.

Некоторые пользователи не понимают, как справиться с этой ситуацией. Это вызвало споры в комментариях. Однако нашлись здравомыслящие люди: проблему можно решить с помощью специальной техники.

Скала угрожает жизни селян в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU