«Трещина увеличивается с каждым днем»: в Дагестане село может завалить осколком скалы
О потенциальной опасности сообщают местные жители
«Трещина увеличивается с каждым днем»: в Дагестане село может завалить осколком скалыФото: соцсети
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В социальных сетях появился видеоролик, на котором видна огромная трещина в скале. Если случится обрушение, кусок камня упадет прямиком на дагестанское село Гуниб.
- Трещина в скале увеличивается с каждым днём. При том в горах каждый день ливневые дожди. Никакой реакции от властей, хотя жители Гуниба не раз поднимали эту тему, - описал ситуацию автор видео.
Некоторые пользователи не понимают, как справиться с этой ситуацией. Это вызвало споры в комментариях. Однако нашлись здравомыслящие люди: проблему можно решить с помощью специальной техники.
Скала угрожает жизни селян в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU