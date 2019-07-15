В Следственном комитете КЧР начали проверку гибели туриста
В Карачаево-Черкесской Республике проводится проверка по факту гибели 54-летнего туриста из Калининградской области. По данным ведомства, четыре туриста приехали в республику для сплава по горным рекам на катамаране.
При сплаве по реке Аксаут их катамаран перевернулся, трое спортсменов-туристов смогли выбраться на берег, а четвёртого унесло бурное течение реки. К поиску туриста были привлечены сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета республики. Через некоторое время погибший мужчина был обнаружен на левом берегу реки, в четырёх километрах ниже по течению от села Хасаут-Греческое.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, уже были опрошены все члены туристической группы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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