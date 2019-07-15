Россельхознадзор: ставропольские ветслужбы не следят за животноводческой продукцией
В «черном списке» оказались еще два региона
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Работу ветеринарных служб Ставропольского края раскритиковало Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора. Под раздачу также попали Краснодарский край и Волгоградская область.
По сообщению Россельхознадзора, ветслужбы плохо следят за производителями животноводческой продукции и допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных. Регионы, которые закупаются здесь серьезно рискуют, пишет «Комсомольская правда» Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU