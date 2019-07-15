2019-07-15T18:35:40+03:00
Общество

Стучали, чтоб не сглазили, но получили 4 статьи: в КЧР привлекут к ответственности за сруб пихты

Под статьи попали два человека
Антон ШАПОВАЛОВ
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Стучали, чтоб не сглазили, но получили 4 статьи: в КЧР привлекут к ответственности за сруб пихтыСтучали, чтоб не сглазили, но получили 4 статьи: в КЧР привлекут к ответственности за сруб пихтыФото: СОЦСЕТИ
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7 июля сотрудники МВД задержали двух мужчин, которые незаконно рубили пихты. Их привлекли к уголовной ответственности по третьей части 260 статьи (незаконная рубка леса).

Первым обвиняемым стал 65-летний уроженец Краснодарского края, на котором две уголовные статьи. Две другие взял на себя 45-летний житель Курджиново в Карачаево-Черкесии. Мужчины, по данным следствия, рубили на территории Бескесского лесничества пихту. Причем они работали на разных делянках.

Сотрудники изъяли спиленные деревья и орудия преступления. Какова судьба бревен — не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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