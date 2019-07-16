2019-07-16T10:29:59+03:00
Происшествия

На Ставрополье мертвый водитель совершил ДТП

Его обнаружили в машине, держащимся рукой за сердце
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Предгорном районе 15 июля водитель «ВАЗа-21043», двигаясь со стороны Минвод в направлении Кисловодска, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Ларгус». В результате аварии 23-летний водитель «Ларгус» доставлен в больницу с тяжелой травмой плеча, 77-летний водитель «ВАЗа-21043» скончался до приезда медиков.

Предполагается, что водитель «четверки» мог умереть в пути из-за проблем с сердцем. Его обнаружили мертвым, держащимся рукой за грудь. А очевидцы рассказывают, что подавали сигнал водителю, когда увидели его опасный маневр, но тот не реагировал.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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