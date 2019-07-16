2019-07-16T11:49:13+03:00
Происшествия

Ставропольский экс-депутат объявлен в розыск: расследуется дело о мошенничестве

Алексея Назаренко подозревают в махинациях при строительстве
Полина ШАПОШНИКОВА
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Экс-депутат Думы Ставропольского края и помощник генерального директора ООО «Инженер» Алексей Назаренко подозревается в мошенничестве.

По данным следствия, он с декабря 2017 года по март 2018 года похитил 8 млн 800 тыс рублей бюджетных денег при строительстве легкоатлетического манежа.

Он подготовил документы на установку в «Легкоатлетическом манеже» более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом. При этом подозреваемый в документах указал начальную стоимость системной вентиляции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Против Назаренко ранее были возбуждены уголовные дела за ограничение конкуренции и присвоение. Он находится в розыске. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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