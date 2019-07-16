Эльбрусские спасатели вытащили пермских альпинистов, сорвавшихся в пропасть
Спасатели Эльбрусского высокогорного отряда спасли двух альпинистов, сорвавшихся в пропасть в ущелье Адыр-су. Один из спортсменов отделался лёгкими ушибами, второго с различными травмами передали медикам.
— Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершились в 00:35 16 июля. Пострадавший альпинист 1989 года рождения из города Пермь передан медикам «Скорой помощи», — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.
Группа альпинистов была зарегистрирована в экстренном ведомстве и совершала восхождение на Пик Кахиани, когда произошло ЧП. Спортсменам удалось передать сигнал бедствия спасателям, которые тут же выехали на помощь на ратраке. В результате, операцию по вызволению пострадавших из пропасти удалось завершить к поздней ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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