Двое жителей Дагестана заработали на интимных фотографиях девушки сто тысяч

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-16T12:03:44+03:00

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23-летняя девушка из Каспийска заявила в полицию, что у нее вымогают деньги. За сто тысяч рублей двое молодых людей обещают не распространять интимную фотографию, которую она пересылала понравившемуся человеку.

По данным следствия, пострадавшей написал парень, который оказывал ей знаки внимания в сети. У них сложились настолько теплые любовные отношения, что девушка спокойно отослала ему свою интимную фотографию.

Парень отправил её своему другу, чтобы похвастаться. Но затем у них возник коварный план: они потребовали сто тысяч рублей за то, чтобы нигде её не размещать. Девушка условилась встретиться с ними и передать часть суммы — десять тысяч. На обратном пути, после передачи денег, 21-летнего парня схватили следователи. Чуть позже задержали его сообщника — 18-летнего жителя района.

Сейчас мужчины дают признательные показания. Против них завели уголовное дело по второй части 163 статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU