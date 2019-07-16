2019-07-16T12:03:44+03:00
Происшествия

Двое жителей Дагестана заработали на интимных фотографиях девушки сто тысяч

Правда, мужчин быстро поймали
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

23-летняя девушка из Каспийска заявила в полицию, что у нее вымогают деньги. За сто тысяч рублей двое молодых людей обещают не распространять интимную фотографию, которую она пересылала понравившемуся человеку.

По данным следствия, пострадавшей написал парень, который оказывал ей знаки внимания в сети. У них сложились настолько теплые любовные отношения, что девушка спокойно отослала ему свою интимную фотографию.

Парень отправил её своему другу, чтобы похвастаться. Но затем у них возник коварный план: они потребовали сто тысяч рублей за то, чтобы нигде её не размещать. Девушка условилась встретиться с ними и передать часть суммы — десять тысяч. На обратном пути, после передачи денег, 21-летнего парня схватили следователи. Чуть позже задержали его сообщника — 18-летнего жителя района.

Сейчас мужчины дают признательные показания. Против них завели уголовное дело по второй части 163 статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
9 глав муниципалитетов на Ставрополье не спешат ремонтировать дороги
После аварии с самолетом в Чечне остаются без света 4 тысячи человек
На киновечере у Комсомольского озера в Ставрополе покажут комедию
Эльбрусские спасатели вытащили пермских альпинистов, сорвавшихся в пропасть
Ставропольский экс-депутат объявлен в розыск: расследуется дело о мошенничестве
На Ставрополье мертвый водитель совершил ДТП
В Ессентуках 16-летний парень сбит на «зебре»
Видео с голым мужчиной на асфальте обсуждают на Ставрополье
Землетрясение произошло в море рядом с Махачкалой
Стучали, чтоб не сглазили, но получили 4 статьи: в КЧР привлекут к ответственности за сруб пихты
Сбербанк выдал первый на Юге России онлайн-кредит малому бизнесу
Россельхознадзор: ставропольские ветслужбы не следят за животноводческой продукцией
В Следственном комитете КЧР начали проверку гибели туриста
«Трещина увеличивается с каждым днем»: в Дагестане село может завалить осколком скалы
Самый пьяный район в Ставропольском крае: антирекорд по промилле
23-летнего парня со шрамом на запястье ищут в Северной Осетии
Собаку из колючей проволоки 3 часа вызволяли ставропольские спасатели
В Кабардино-Балкарии два альпиниста сорвались в ущелье