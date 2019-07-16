2019-07-16T14:32:44+03:00
Общество

Друг Кадырова стал вторым в медиарейтинге глав заксобраний регионов

Магомеда Даудова опередил только представитель Санкт-Петербурга
Антон ШАПОВАЛОВ
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Глава законодательного собрания Чечни Магомед Даудов стал вторым в медиарейтинге, подготовленном «Медиалогией». Выше него поднялся только представитель Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, разница между их результатами не такая уж большая.

Как объясняют данные эксперты, на показатели Даудов серьезно сказались события, которые будоражили общественность не только республики, но и страны. Так, Даудов решал вопрос с дорожным указателем около Кизляра. Кроме этого, он комментировал переход Глушакова в «Ахмат».

До этого Даудов не входил даже в десятку, он остановился на 13 месте. Другим представителем Северного Кавказа стал председатель законодательного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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