Последний писк в сельском хозяйстве: инженерное чудо монтируют на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-16T14:40:25+03:00

Урожайность будут повышать с помощью специального оборудования

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730-метровую оросительную систему устанавливают на полях Красногвардейского района. Инженерное чудо способно увеличить урожай края. В Европе такие системы — не частое явление. Так что Ставропольский край подходит к урожайности по-современному.

Машина секторного полива приобретена на деньги инвестора с помощью программы по развитию мелиорации.

ИСТОЧНИК KP.RU