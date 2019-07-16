Последний писк в сельском хозяйстве: инженерное чудо монтируют на Ставрополье
Урожайность будут повышать с помощью специального оборудования
Фото: инстаграм Владимира Владимирова
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730-метровую оросительную систему устанавливают на полях Красногвардейского района. Инженерное чудо способно увеличить урожай края. В Европе такие системы — не частое явление. Так что Ставропольский край подходит к урожайности по-современному.
Машина секторного полива приобретена на деньги инвестора с помощью программы по развитию мелиорации.
ИСТОЧНИК KP.RU